『ルイヴィトン LOUIS VUITTON グラフィット ロープ キーホルダー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月07日 12時 49分に出品され04月07日 12時 49分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在177件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 この度は商品をご覧頂き誠にありがとうございます！



▼アイテム

ルイヴィトン LOUIS VUITTON ダミエ グラフィット ロープ キーホルダー キーリング M67224



大手ブランド買取店にて購入してあまり使用しないので出品致します。



▼サイズ

長さ 18cm





平置き実寸になります。



▼状態

比較的綺麗な状態です。紐部分に多少補修跡ありますがあまり目立たず問題なくご使用いただけます。



▼カラー

ブラック グレー



▼素材

レザー



※箱、袋は付属致しません。

▼配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。





ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。





カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ ルイヴィトン

LOUIS

VUITTON

グラフィット

ロープ

キーホルダー