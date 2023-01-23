『■美品・近年モデル■フェンディ ハンドバッグ ズッカ柄 ナイロン レザー カーキ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 02時 13分に出品され03月08日 02時 13分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在995件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

■美品・近年モデル■

FENDI

フェンディ

ハンドバッグ ミニトート

ズッカ柄 ロゴ ベルトデザイン

ナイロン レザー 本革 ジャガード

カーキ 緑



古物商：第501230008692号

富山県公安委員会から古物商の許可を頂き出品しております。

安心してお取り引き頂けます(*^^*)



【サイズ】



高さ 15.5cm

幅 28cm

マチ 12.5cm

ハンドル12 cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



【コンディション】



こちらの商品は【A】ランクです



【N】新品、未使用、展示品、デッドストック等

【S】ほぼ新品、美USED品

【A】若干の使用感あり状態の良いUSED品

【B】使用感あり目立つダメージや大きな汚れなし

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度な使用感と目立つダメージや汚れあり



【商品状態】



美品。



特に目立った傷や汚れなどはございません。

これからも長くお使い頂けます(*^^*)



【付属品】

・本体

・保存袋

・ギャランティカード



【包装】

☆包装は丁寧に行います☆

①本品をプチプチで包みます。

②ダンボールに入れ、隙間に緩衝材を詰めます。

③ガムテープでしっかり封をして発送致します。

※予定となります。変更の際はご了承下さい。



【配送】

らくらくメルカリ便を予定しています。

購入から１日〜２日の間に発送させて頂きます。



【商品について】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品



・全ての商品をAACD加盟店、または古物商を所持するブランド業者間の市場で購入しております。



【返品・返金について】

・万が一正規品でない、明らかに写真・説明文と違うものだった等、こちらに不備があった場合には返品返金対応させて頂きます。

・それ以外の場合は、返品返金は出来かねますので、ご不明な点はご購入前にご質問ください。



【その他注意事項】

・本品は人の手に渡った中古品であり、通常使用による多少の傷・スレ・汚れ・型くずれ等があるかもしれませんので、ご理解いただける方のみご購入ください。



#ゆゆのレディースアパレル商品リスト

#ゆゆのメンズアパレル商品リスト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フェンディ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ■美品・近年モデル■フェンディ

ハンドバッグ

ズッカ柄

ナイロン

レザー

カーキ