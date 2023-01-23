『Panasonic NF-RT1100 けむらん亭2022年製【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 08時 17分に出品され03月27日 08時 17分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在495件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Panasonic スモーク&ロースター けむらん亭 NF-RT1100 2022年製



焼き魚で1回使用のみ。

燻製での使用はありませんので、ほぼ新品に近い状態です。

汚れや臭い、凹み等の気になる傷はありませんが、僅かな擦り傷等は、ご承知おき頂けたらと思います。



【付属品】

焼き網、トレー、取扱説明書が付属しております。

専用箱はございませんが、丁寧に梱包致します。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>生活家電>>>キッチン家電 商品の状態: 未使用に近い