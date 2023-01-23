『★VINTAGE本革レザーベルト GENUINE LEATHER 真鍮バックル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 00時 18分に出品され03月28日 00時 18分に終了予定です。即決価格は12,207円に設定されています。現在230件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 本革 レザーベルト 真鍮バックルGENUINE LEATHERです。



定番のベルトが欲しい方は是非おすすめです。

カジュアルな場面に幅広くお使いいただけます。



◆カラー

ブラウン



◆サイズ

全長99cm

幅4cm

6ホール(使用範囲74cm〜87cm)



◆素材

本革

genuine leather(ジェニュインレザー)



◆状態

やや傷や汚れあり



※ゆうパケットポストminiで発送します。予めご了承下さい。



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素材···本革



カラー···ブラウン



商品番号：452 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ ★VINTAGE本革レザーベルト

GENUINE

LEATHER

真鍮バックル