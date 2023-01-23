『【新品未使用】new balance(ニューバランス)MR 993 GL【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 10時 54分に出品され03月28日 10時 54分に終了予定です。即決価格は13,260円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 New Balance 993です。

カラーはグレーで、サイズは26.0cmです。

ニューバランスのオンラインストアで購入した正規品で新品未使用品(未試着)です。

素人保管のためご理解いただける方のみご検討ください。



生産国···made in U.S.A



モデル_商品名···993 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 26cm ブランド: ニューバランス

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 【新品未使用】new

balance(ニューバランス)MR

993

GL