『BALENCIAGA トリプルS【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 02時 13分に出品され03月08日 02時 13分に終了予定です。即決価格は29,900円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド: バレンシアガ BALENCIAGA

モデル名: Triple S トリプルS

カラー：ブラック

サイズ：40（26～27cm）

付属品：なし



2回ほど履いています。



▼注意事項

・落札後のクレーム対応はしておりません

・トラブル防止のため返品、交換はいたしません

・中古品につきご納得いただける方のみ購入をお願いします

・即購入OKです



#バレンシアガ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: 26.5cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ BALENCIAGA

トリプルS