『ナイキ エアジョーダン1 TD MID アメフトスパイク 27cm【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 08時 18分に出品され03月10日 08時 18分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 希少、レア！！ 日本未発売モデル



NIKE (ナイキ) の Jordan 1 Mid TD (ジョーダン ワン ミッド TD) です。

エアジョーダン１がベースのフットボールスパイクでシカゴカラー。

シンセティックレザーのアッパーです。

アメフト、野球、ラクロスなどで使用可能なスパイクです。



ブランド名

NIKE (ナイキ)



モデル名

Jordan 1 Mid TD (ジョーダン ワン ミッド TD)



カラー

White/Black/Varsity Red (ホワイト/ブラック/レッド)



サイズ感

平均的なナイキの他モデルとほぼ同じサイズ感です。



右足つま先に補修あります。

その他は多少の使用感です。

箱等ありませんので、簡易梱包での発送となります。

used品をご理解いただける方のみのご購入検討よろしくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>アメリカンフットボール>>>スパイク 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エアジョーダン