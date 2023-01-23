『Kenford Fineshoes ローファー 25cm【2024年最新】 』はヤフオクでから04月14日 23時 31分に出品され04月14日 23時 31分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ローファー種類···コインローファー





サイズ表記25cmですが、実際は26cm前後の方にオススメかと思います。当方スニーカーを着用時は26cmを着用しております。参考にして頂ければ幸いです。



#ポーカーズ

#ours 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25cm ブランド: ケンフォードファインシューズ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ Kenford

Fineshoes

ローファー

25cm