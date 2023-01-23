『極美品！マムート アトラス フーデッドダウン【お歳暮】』はヤフオクでから04月03日 14時 51分に出品され04月03日 14時 51分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在446件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 極美品！

マムート MAMMUT ダウン ジャケット

Atlas Hooded Down Jacket

アトラス フーデッド ダウン ジャケット

出品します



【品 番】 1010-13722

【対 象】 メンズ 男性用

【素 材】 Pertex Quantum(ナイロン)

【サイズ】 アジアM



使用機会少なく目立った汚れ等はありません。

タバコは吸わなく、クリーニング済みです。

中古品になりますので、ご理解頂ける方の購入をお願い致します。



寒くなる前に是非どうぞ！



お値引き不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: マムート

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品！マムート アトラス フーデッドダウン