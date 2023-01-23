『balenciaga デニム グラフィティー バレンシアガ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 12時 23分に出品され04月25日 12時 23分に終了予定です。即決価格は76,500円に設定されています。現在571件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アクセスありがとうございます。

出品している商品は自身で正規店で購入した物になります。



ブランド バレンシアガ

サイズ ジャケット3

カラー インディゴ



平置き

ジャケット 肩幅65身幅79着丈79







こちらは東京青山バレンシアガにて自身で購入した商品です。



ご検討よろしくお願いします。







その他にもrickowens chrome hearts など出品しています。

よければご覧下さい。



気になる事は質問欄よりお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ balenciaga

デニム グラフィティー バレンシアガ