『MENS TENORAS 羊革 ライナー付 オールレザーロングコート ブラック【2024年最新】 』はヤフオクでから04月26日 09時 23分に出品され04月26日 09時 23分に終了予定です。即決価格は10,270円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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数ある中からご覧いただきまして、誠にありがとうございます。





◯商品説明



MENS TENORAS 羊革 オールレザー ライナー付 ロングコート フード脱着可能 ブラック Free 肩パッドあり



◯カラー

ブラック

ご覧になる端末により、カラーに若干の変化がある場合がございます。



◯コンディション

カビっぽい臭いがします。

その他、多少のレザーのスレなど使用感はございますが大きな汚れやダメージなくまだまだ着用可能です。



◯サイズ実寸

裄丈89センチ

身幅59.3センチ

着丈前91センチ

着丈後ろ86.5センチ

素人の採寸ですので、多少の誤差はお許しくださいませ。

また、着丈は襟を含まず、リブがある物は裾のリブを含んだ数値になります。



二重梱包に努めます

梱包材は環境問題を考慮し、再利用しております。ご理解の程、宜しくお願い致します。



仕事の都合上、発送までにお時間をいただくことがございます。



他にもトレンド古着からデザイナーズ古着、ビンテージまで幅広く出品しております。



ぜひご覧くださいませ



#古着屋dropOutティノラス

#古着屋dropOutロングコート



199110237260213 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: メンズティノラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MENS

TENORAS

羊革

ライナー付

オールレザーロングコート

ブラック