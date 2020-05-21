『プリンス ファントムグラファイト100 G3 2024年モデル （ほぼ新品）【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月26日 12時 55分に出品され04月26日 12時 55分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在934件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プリンス ファントムグラファイト100 2024

グリップ： G3

★ 購入後試打1回のみで、傷なしのほぼ未使用品です。

ガットは縦がHyperG1.25、横はBlast 1.20のハイブリッド張りです。



■ヘッドサイズ：100平方インチ

■平均ウエイト（フレーム）：310g

■バランスポイント：310mm

■スウィングウエイト：290

■素材：高弾性カーボン+テキストリーム×ザイロン＋高分子エラストマー

■グリップサイズ：2,3

■ストリングパターン：16×18

■推奨テンション：44-52-60lbs

■全長：27インチ

■フレーム厚：21.5-20.0-17.5mm

■グリップ：RESI TEX TOUR ECO（ブラック）

■テクノロジー：

テキストリーム×ザイロンテクノロジー

ATS

P.V.システムII

CTS

クロスバー

ボックスフレーム

■フレームカラー：グリーントルマリン

■カバー：専用スリングバッグ (ブラック)

■パワーレベル：790

■ベストマッチストリングス：TOUR XX SPIN

■生産国：CHINA 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>テニス>>>ラケット(硬式用) 商品の状態: 未使用に近い ブランド: プリンス