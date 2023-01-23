『【 美品 】トレジャートプカピ TOPKAPI トートバッグ 2way ベージュ【お歳暮】』はヤフオクでから04月24日 02時 13分に出品され04月24日 02時 13分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます



こちらで購入しましたが、他のバッグを使っているので出品します



以下、前出品様より、引用させていただきます



アイテム

TREASURE TOPKAPIトレジャートプカピ





トプカピの人気トートバッグです！

キズや汚れが目立ちにくいシュリンクレザーを使用し、テープハンドルにボディと同色のレザーをあしらったスポーティなデザインシンプルなレザーに淡いベージュが可愛いミニトートバッグです。

ストラップ付きなのでバンドバッグとしても、ショルダーバッグとしてもお使い頂けます。





サイズ

縦 :約21cm

横 :約33cm

まち :約12cm

ハンドル:約33cm

ショルダー紐: 最大約130cm（調整可能）

素人採寸に付き多少の誤差がありますのでご了承下さい。



仕様

ファスナーポケット×1

オープンポケット×2



カラー

グレイッシュベージュ

ベージュ



付属品

本体、ショルダー紐



購入先

ブランドオークション

真贋鑑定済の正規品になりますのでご安心ください！

商品は古物商保有者しか参加できないブランド古物市場で購入した物をお譲りしております。



【商品状態】

多少の使用感ございますが目立つような傷や汚れはございません。比較的良い状態です！

詳細は画像にてご確認ください。

気になる点はコメントにてお知らせください。



【その他】

中古品になります。

素人検品につき見落としあるかもしれません。

商品のデザイン、状態には主観を伴う表現および受け止め方に個人差がございます。

ご理解のある方の購入お待ちしております。

完璧をお求めの方の購入お控え下さい。



















素材レザー(本革)

トートバッグ種類トートバッグ

カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トレジャートプカピ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【

美品

】トレジャートプカピ

TOPKAPI

トートバッグ

2way

ベージュ