『【 美品 】トレジャートプカピ TOPKAPI トートバッグ 2way ベージュ【お歳暮】』はヤフオクでから04月24日 02時 13分に出品され04月24日 02時 13分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在365件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|トレジャートプカピ
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落札価格8346円
365 入札履歴
終了
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