『POLÈNE ショルダーバッグ ポーチ（値下げ交渉可）【お歳暮】』はヤフオクでから03月22日 01時 29分に出品され03月22日 01時 29分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在290件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 POLÈNE ポーチになります。

箱、布製ポーチ付き



- ブランド: POLÈNE

- 色: 黒

- 付属品: 保存袋、箱、タグ

- スタイル: ショルダーバッグ

- 素材: レザー



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ POLÈNE

ショルダーバッグ

ポーチ（値下げ交渉可）