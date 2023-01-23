『美品✨COACH オールドコーチ リュック ターンロック USA製 9960 紺【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 21時 30分に出品され03月15日 21時 30分に終了予定です。即決価格は7,722円に設定されています。現在635件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 お値下げ不可



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【商品名】

美品✨COACH オールドコーチ バックパック リュック ターンロック USA製 9960 80年代 レザー

A-1431



【説明】

オールドコーチのリュックです。

コンパクトなサイズ感が可愛く、コーディネートに馴染みやすいです！



【状態】

ヴィンテージ品です。

程よい使用感がありますが綺麗な状態です。

少しスレや小傷がありますが、その他目立つ傷や汚れ、大きな痛みのないお品です。

チェーンタグなし。



【サイズ】実寸

本体

約縦25× 横21× マチ12cm



持ち手（本体からの高さ）

約9.5cm



ショルダー

約81-91cm



【仕様】

ショルダー紐長さ調節可能（調節穴×5）

ターンロック開閉

内ファスナーポケット×1



【カラー】

ネイビー系



【型番】

9960



【素材】

レザー



【生産国】

USA



【年代】

80年代



※購入元

ブランドリユース店

ストア商品

真贋鑑定済商品



※出品時、丁寧に検品させて頂いてますが、中古品のため、見落としがある場合がございます。



※着画はお断りさせて頂きます。



※商品写真はできる限り実物の色に近づけるようにつとめておりますが、撮影時の環境や照明等により、実際の商品と色味が異なる場合がございます。



出来る限り商品状態が伝わるよう、掲載しておりますが、写真に映り込まないほどのスレや傷がある場合がございます。



商品の採寸は若干の誤差がある場合がございます。



商品一覧

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#OLDCOACH 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: コーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品✨COACH

オールドコーチ リュック ターンロック USA製 9960

紺