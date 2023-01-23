『ザノースフェイスMサイズ ライモジャケット メンズ NY82005【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 09時 24分に出品され03月31日 09時 24分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在989件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年に購入しましたがサイズが大きかったので試着のみでした

素人保管ですが状態は良好で汚れ等はなく新品同様だと思います

小さくたたんで発送します

ノークレームノーリターンでお願いします



カラー...ワサビ



素材(詰め物)...ポリエステル(中綿) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ザノースフェイスMサイズ

ライモジャケット

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NY82005