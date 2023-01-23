『羊文学 our hope 初回限定盤 CD＋Blu-ray【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 07時 10分に出品され03月06日 07時 10分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在977件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 羊文学「our hope」初回限定盤になります。

CD、Blu-rayそれぞれ動作確認済みです。

CDに少しキズ有り、Blu-rayはほぼ傷無し。

歌詞カードやジャケットの状態も良好だと思います。

中古品になりますので些細な点にこだわる方はお控えください。



● 発送方法 ●

らくらくメルカリ便（追跡有り・ポスト投函）となります。

発送日はご入金確認後の2～3日以内を予定しています。

水濡れや破損しないようOPP袋やプチプチに包んで発送致します。 商品の情報 カテゴリー: CD・DVD・ブルーレイ>>>CD>>>邦楽 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ CD・DVD・ブルーレイ

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邦楽 タグ 羊文学

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初回限定盤

CD＋Blu-ray