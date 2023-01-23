『美品 NAVAJO ヘンリーマリアーノ STERLING シルバー バングル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 21時 55分に出品され03月13日 21時 55分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ☑️商品詳細

【アイテム】

NAVAJO ナバホ シルバーバングル

スタンプワークバングル sterling

スターリング HRM 刻印 HENRY MARIANO

インディアンジュエリー ヴィンテージ オールド



【カラー等】

シルバー



【状態】

目立つ汚れやダメージのない美品となります。あくまで中古品としてご理解のほどお願いします。



☑️サイズ

幅1cm 手首周り15cm



☑️お願い事項

※掲載写真の色合い及び、採寸の多少の違いはご容赦下さい。

※検品は重点的に行なっておりますが、小さな見落としなどはご了承お願いします。



☑️その他

⭐️「送料無料・基本48時間以内発送・即購入OK」!!

⭐️古着はすべて一つ一つ大切に個包装しております。また、当方はタバコは吸っておらず、ペットも飼っていませんので安心してお買い求めください！ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ナバホ

カテゴリ ファッション

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アクセサリー タグ 美品

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