『美品 NAVAJO ヘンリーマリアーノ STERLING シルバー バングル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 21時 55分に出品され03月13日 21時 55分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在382件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>アクセサリー
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|ブランド:
|ナバホ
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¥ 10464
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落札価格10140円
382 入札履歴
終了
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