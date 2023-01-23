『極美品ENTWURFEIN HOMME （エントワフェインオム） Dan cap【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 05時 29分に出品され04月25日 05時 29分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在905件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

ENTWURFEIN HOMME

Dan cap



【品番】

EEH05-288



【カラー】

ブラック



【サイズ】

アジャスターで頭周りの調節が可能

ツバ8㎝ 深さ13㎝



【素材】

滑らかなウールギャバ素材を使用



【デザイン】

・ウールの目を最小限に詰め、表面を繊細に仕上げる含浸加工が施されたギャバ素材を使用

・ブルム部分にステッチを入れずに、ミニマムに仕上げている

・形が綺麗で、今まで被ってきたキャップでは感じることのできないフィット感が魅力



【参考価格】

22,000円



【状態】



【デザイン】

・ウールの目を最小限に詰め、表面を繊細に仕上げる含浸加工が施されたギャバ素材を使用

・ブルム部分にステッチを入れずに、ミニマムに仕上げている

・形が綺麗で、今まで被ってきたキャップでは感じることのできないフィット感が魅力



【状態】

ARKnetsで購入後、試着程度に着用しましたが似合わない為出品いたします。

状態は極美品になりますので、ご検討お願い致します。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>帽子 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

帽子 タグ 極美品ENTWURFEIN

HOMME

（エントワフェインオム） Dan

cap