『01様専用【お歳暮】』はヤフオクでから03月04日 09時 04分に出品され03月04日 09時 04分に終了予定です。即決価格は22,950円に設定されています。現在689件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NANGA ナンガ

■商品名：オーロラライトダウンジャケット メンズ

■商品型番：一

■カラー：ブラック

■サイズ：S (着丈76 胸囲116 袖丈64.5)

■素材：

表生地／15dn オーロラライト

裏生地／10dnリサイクルナイロン

中綿 ／ SPDX（ポーランド産グースダウン 93-7% 860FP)

■羽毛量：180g

■重量：約634g

■仕様：ポケット類のジップに止水ジップを採用



ご覧頂きありがとうございます。

一昨年、原宿のナンガショップで購入致しました。着用は昨冬ワンシーズンです。その後一度ダウンクリーニングに出しております。

173cm62kgの私で中に厚手のニット等を着用出来る感じです。

目立った汚れや破損欠損部位はみうけられません。

タグはございません。ご了承下さい。



ご検討頂けましたら幸いです。



カラー...ブラック

素材(詰め物)...ダウン

素材(詰め物)...ダウン, ダック



素材(詰め物)...ダック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 01様専用