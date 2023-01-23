『新品未開封品 アークテリクス公式オンライン購入 イオンロープバッグ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 00時 38分に出品され03月25日 00時 38分に終了予定です。即決価格は10,074円に設定されています。現在79件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 2024年9月にアークテリクス公式オンラインにて購入しました。新品未開封・未使用品となります。

公式オンラインでは既に入荷待ちとなっているようです。

カラー : Forage/Edziza

重さ: 505g



シンプルなデザインのイオン、ロープの移動と整理を素早く簡単に行えます。ロール式トップを採用することで、内部に素早く手を差し込めるので、岩から岩への手の移動がスピーディに行えます。また、クライミングを終えたあとには、簡単に収納することができます。80mのロープを携帯でき、縦横180㎝のグラウンドシートが一体になったデザインです。疲弊、亀裂、摩耗に強い丈夫な210d ナイロンオックスフォード生地が採用されています。



グランヴィル

マンティス

アロー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アークテリクス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品未開封品

アークテリクス公式オンライン購入

イオンロープバッグ