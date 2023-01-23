『在庫処分 新品 伊勢型両面染反物 着物と八掛地 七宝柄と鮫小紋柄のリバーシブル【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 21時 47分に出品され03月22日 21時 47分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在418件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 見ていただきありがとうございます



在庫処分品 新品 伊勢型両面染め

リバーシブル 江戸小紋反物 共八掛付き



七宝柄と江戸小紋(鮫小紋)の両面染め

留袖、色留袖、訪問着に使う共八掛けの長さのに

丹後ちりめん白生地を熟練職人により両面染めを

施した反物です。

どちらを表にされても思います。



お仕立ての可能性を選べる反物です。

①七宝柄を着物表に、鮫小紋の方を八掛けにする

②鮫小紋を着物表に、七宝柄を八掛けにする

③鮫小紋を着物に、別の八掛けを使い、七宝柄の

着物の残りを使い、芯を入れて九寸名古屋帯を作る



表地 絹100%

巾 約38cm(約1尺)

長さ 約18m(柄の部分)

ラベル跡の部分は含みません。

販売価格 88000円のお品





☆☆☆

「お安くした理由」

両面染め小紋シリーズの在庫の為

お気に召せば超お買い得です。

セミフォーマルとして、入学式、卒業式、観劇、

お茶席など巾広くご着用頂けます。



☆素人撮影ですので色調が上手く出ません。

また、光や影が写り込んでいる場合があります。

ご了承ください。

☆またお使いのデバイスにより色調が違って見える

場合があります。

☆ご了承の上ご購入ください。



即購入OKです。

よろしくお願いします。



⚠️☆☆☆

産地視察や季節休みにより発送までの日数が変わります。

プロフィールを必ずご覧ください。

☆☆☆



#日本の絹

#縮緬

#丹後ちりめん

#お茶会

#反物

#着物

#京友禅

#生地

#寿光織

#色無地

#袋帯

#正絹胴裏

#草木染

#ダークグリーン色





着物種類···色無地

帯種類…‥‥袋帯

種類···反物

素材···正絹

種類···着物 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 在庫処分 新品 伊勢型両面染反物 着物と八掛地 七宝柄と鮫小紋柄のリバーシブル