『MM6 Maison Margiela メゾンマルジェラ トートバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 05時 11分に出品され04月11日 05時 11分に終了予定です。即決価格は10,549円に設定されています。現在596件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ．

ご覧いただきありがとうございます(^^)❤️

ご購入前にプロフィールをご一読ください♪✨



⭐️送料無料！

⭐️即購入OK！



#tomo♡のショップ一覧はこちら





⭐️格安出品中⭐️

メーカー参考価格：40,700円



タテ38cmxヨコ34cm

ポケットの数:1(外側0/内側1)

重量:160g

持ち手の高さ:11cm



先進的なデザインで注目を集めるMaisonMargiela(メゾンマルジェラ)から、よりベーシックで女性らしさを表現するためにコレクションラインから独立したMM6MaisonMargiela(エムエム6メゾンマルジェラ)のトートバッグです。



日本の折り紙からインスパイアされたデザインが人気のジャパニーズバッグです。



シンプルなフォルムですが、内側ポケット付きで小物を分けて収納することができ、使い勝手が抜群です。



軽くて丈夫な素材を使用し、末永くご愛用頂けるアイテムとなっております。



年齢を問わないデザインで使いやすい人気のトートバッグは、自分へのご褒美はもちろん、大切な方へのプレゼントにも最適です。



※並行輸入品の為、生産国が多岐にわたり、表示と違うことがございます。※入荷時期により、仕様が変更される場合がござます。



[MM6 Maison Margiela] トートバッグ S54WD0043-P0978 Japanese [並行輸入品]





7924100704__395P 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エムエム6メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MM6

Maison

Margiela

メゾンマルジェラ

トートバッグ