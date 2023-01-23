『ザノースフェイス パープルレーベル 65/35 マウンテンパーカー ネイビー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月10日 00時 07分に出品され03月10日 00時 07分に終了予定です。即決価格は9,490円に設定されています。現在153件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE (ザノースフェイス) PURPLE LABEL 65/35 Mountain Parka パープルレーベル マウンテンパーカー ネイビー NP2554N





【ブランド】THE NORTH FACE（ザノースフェイス）



【品名】PURPLE LABEL 65/35 Mountain Parka パープルレーベル マウンテンパーカー ネイビー NP2554N



【対象】メンズ



【表記サイズ】M



【実寸】着丈：70センチ 身幅：53センチ 裄丈：83センチ



【カラー】ネイビー



【商品状態】

使用感有り

全体的に若干のスレ有り

※素人検品ですが、使用感はありますが、破れなどもなく、程度は良いかと思います。



【付属品】写真に写っているものがすべてです。



【備考】写真5枚目以降は、採寸時平置き撮影のため、実際の色味などは、写真1〜4枚目のネイビーで、ファスナーなどの金具部分は、シルバーとなります。

あくまで中古品となりますので、NCNRでよろしくお願いいたします。







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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ザノースフェイス パープルレーベル 65/35

マウンテンパーカー ネイビー