『mont-bell Super Spiral Burrow Bag #3【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 05時 22分に出品され04月01日 05時 22分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 mont-bellのSuper Spiral Burrow Bag #3 です。

旧製品のスーパースパイラルバロウバックになります。

エクセフロスト製品なので、羽毛ではなく化学繊維のモデルです。



性能はモンベルの旧規格#3の製品ですので



快適睡眠温度域0度〜

使用限界温度-10度



となっていましたが、これはあまり現状に則していなかったようで、実際に使用する場合は10℃でも寒く感じます。３シーズン用とされていましたが、夏山山頂がちょうどいいぐらいです。（現在の規格の#3のとおりかと思います）



目立つ汚れやニオイ等はありませんでしたが、出品に当たりモンベルの専用洗剤で洗濯してあります。



新品購入後十数年程度になりますが、使用頻度は毎年１～２回程度で通算５年ほど使用し、その後は風通しの良いところで保管しておりました。

使用感はありますが、まだまだ使えるものですので、是非。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア寝具 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: モンベル

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