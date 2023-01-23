『【新品 正規品】 シャネル LL プロ リテクスチャライジング ピール マスク【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 04時 45分に出品され03月10日 04時 45分に終了予定です。即決価格は12,900円に設定されています。現在737件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



8月に発売されたばかりのルリフト プロのブラシ付 ピール マスクです。

洗い流すタイプのマスクになります。



国内百貨店で購入した国内正規品になります。

一度お箱の蓋を開けて中を確認しましたが、箱からは出していない未使用品です。

定価は26,950円です。



丁寧にお包みして匿名便で送ります。





角質ケア マスク - キメを整え肌悩みにアプローチ



付属ブラシを使い、LL プロ リテクスチャライジング ピールを薄くのせます。プロフェッショナル ツールからインスパイアされたこの扇形ブラシを使うことで、顔の細かいところまで適量をのばしていただけます。



約5分おき、水でしっかりと洗い流します。週に1～2回お使いください。



LL プロ リテクスチャライジング ピールを使用した肌は、LL プロ セラム、LL プロ クレーム、LL プロ マスクの3ステップからなる先進スキンケア プロトコルの準備が整います。



1枚目画像は公式よりお借りしています。



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#新製品 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>スキンケア・基礎化粧品>>>パック・フェイスマスク 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャネル