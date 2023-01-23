『23ss 試着のみ サイズ2 COMOLI オックス BDシャツ 白【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月15日 18時 39分に出品され04月15日 18時 39分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在64件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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白

size2

定価:35,200円



23SSに初登場し即完売した逸品。 ゆったりしたサイズ感のオーセンティックなB.Dシャツ。 柔らかく、滑らかな肌触りのコットンオックス生地で、適度な厚み。



試着のみのため状態は大変良好です。

この機会にぜひどうぞ。



以下を出品しておりますので、

ぜひあわせてご検討ください。



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カラー···ホワイト



柄···無地



カラーデザイン···ボタンダウン(BD) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 23ss

試着のみ

サイズ2

COMOLI オックス

BDシャツ

白