『サンコー水流快眠マットひやっと寝【2024年最新】 』はヤフオクでから04月15日 20時 43分に出品され04月15日 20時 43分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在954件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年版 ひんやり水流快眠マット2 サンコー正規品 水冷式マット ひんやり気持ちいい冷感マット 冷却マット ひんやりマット エアコン ジェルマットが苦手な方

ブランド：THANKO



開封済、保冷パックに水を入れ凍らせましたが、本体マットは未使用です。

定価２１０００円



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ダイエット・健康>>>健康用品>>>暑さ対策・冷却グッズ 商品の状態: 未使用に近い