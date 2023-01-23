『vintage * ブラウン オーバーサイズ コート【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月21日 23時 52分に出品され03月21日 23時 52分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在963件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 vintage antique アウター モコモコ テディベア ヴィンテージ アンティーク レトロ ノーカラー ロングコート ビッグシルエット ボタン ポケット 起毛 秋 冬 重ね着 襟なし



【サイズ】

40

着丈：約 91cm

身幅：約 60cm



【素材】

毛 100%

裏：キュプラ



【カラー】

ブラウン 茶色



【デザイン】

モコモコ生地にポケットと丸ボタンが可愛いコートです。

肩に切り替えのないデザインですが、肩辺りにパッドが入っているためシルエットが綺麗です。

こっくり優しいブラウンカラーでこれからの時期に使っていただきやすいお品だと思います。

襟なしなので重ね着にも◎



【状態】

vintage品。目立つダメージはありませんが、裏地は小さな穴が何ヵ所かとうっすらシミのある箇所がございます。（画像9~12枚目参照）

あくまでも自宅保管のヴィンテージ品のため、状態やデザインは画像にてよくご確認頂き、細かな部分まで気になる方はご遠慮ください。



* litmus MARGARET HOWELL UNIQLO iena などお好きな方にも.





その他お取引の詳細に関しましてはプロフィールもご覧下さい^^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ vintage

*

ブラウン

オーバーサイズ

コート