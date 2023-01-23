『nanamica クラブジャケット グレー テーラードジャケット 3ボタン【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 09時 42分に出品され04月18日 09時 42分に終了予定です。即決価格は7,090円に設定されています。現在50件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ナナミカ定番のクラブジャケット



こちらで購入して、2〜3回着用しました。

傷汚れ見当たらず綺麗だと思います。



定価：34,560円

品番：SUAF810



サイズ

肩幅約44

身幅約 52.5

着丈約 72.5

袖丈約 61



素材

(表地)ポリエステル90%、ナイロン10%

(裏地)ポリエステル65%、コットン35%

カラー···グレー



#nanamica

#ナナミカ

#the north face

#クラブジャケット

#テーラードジャケット

#ジャケット



肩幅···44cm

身幅···52cm

袖丈···61cm

着丈···72cm



カラー···グレー



柄···無地



素材···ナイロン/ポリエステル



季節···春夏



季節···秋冬



季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ナナミカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ nanamica

クラブジャケット

グレー

テーラードジャケット

3ボタン