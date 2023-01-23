『ジャパンブルージーンズ【刺子】インディゴ染ハンティングベスト 11oz Lサイズ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 22時 04分に出品され03月04日 22時 04分に終了予定です。即決価格は9,984円に設定されています。現在692件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド】

ジャパンブルージーンズ【刺子】JAPAN BLUE JEANS インディゴ染ハンティングベスト 11oz 桃太郎ジーンズ 岡山デニム Lサイズ 針子

sashiko denim momotaro jeans okayama denim hariko japanese indigo blue hunting vest





【カラー】

ネイビー系





【サイズ】

Lサイズ





【寸法】

着丈：63cm

身幅：52cm



【デザイン】

刺子

ハンティングベスト





【状態】

目立った傷や汚れのほとんど見られない状態かと思います。

※平置きで採寸しております。多少の誤差はご了承下さい。





写真だけでは伝えきれない魅力があります、是非手にとって頂きたい１品です。

安心して着ていただくことができますが、中古品になりますので細かく気にされる方はご入札をご遠慮下さい。





【注意事項】

※ 大手リサイクルショップ、大手オークションサイト等にて購入いたしました。古着であることをご理解ください。

擦れやすい箇所の使用感は余程のレベルでない限り特別記載しません。

中古品なので多少はあるものとお考えください。

写真で判断や、ご不安な方はお気軽に質問ください。





※素人による採寸ですので、サイズが合わなかった、表記と違う等での返品は出来かねます。

また汚れ等の見落としがある可能性があります。完璧を求める方は入札をお控え下さい。

不明な点はご質問、ブランドページ等でご確認ください。



【発送】

※梱包に関しましてはコンパクトにします。折りシワなどはご了承下さい。

【掲載画像について】

お使いのパソコンやスマートフォンのスペックや環境状態によって、実物の商品と画像の色合いや質感が異なって見える事が御座います。よって色が微妙に違う等の返品はお断りしております。必ずその点をご理解ください。

どうぞ宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ジャパンブルージーンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ジャパンブルージーンズ【刺子】インディゴ染ハンティングベスト

11oz

Lサイズ