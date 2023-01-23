『【稼動品】シチズン ハイラインデイト パラショック 自動巻き 腕時計 d448【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 16時 54分に出品され03月08日 16時 54分に終了予定です。即決価格は7,596円に設定されています。現在300件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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■アイテム

シチズン CITIZEN ハイラインデイト hi-line date

パラショック parashock 23石 自動巻き 腕時計



・正規品 Genuine product

・稼働品 Operation confirmed

・クリーニング済み Cleaned product

・まとめ買い割引あり



動作確認は行っておりますが日差確認は行っていないため、日差の保証はいたしかねます。



即購入大歓迎です！

1点物なので早い者勝ちになります。



※いきなり商品を消去する場合がございます。



■商品詳細

盤カラー：ホワイト

ベルトカラー：ゴールド

ウォッチサイズ：約35.5mm

腕まわり：約17cm以上



※ウォッチサイズはリューズを含まないサイズです。



■状態

傷や汚れあり



目立つ傷や汚れがある場合は後半の写真に拡大して

載せておりますのでよくご確認ください。



※あくまでもused品になります。傷や汚れについては写真と説明文にて記載しておりますが、

その他小さなキズやスレなどもございますので、完璧を求められる方はご遠慮ください。



■購入元

大手ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）など鑑定済商品です。

万が一コピー品であった場合は返品返金対応をさせていただきますのでご安心ください。



■配送

緩衝材などで梱包いたします。

お支払い後1〜2日程度で発送いたします。

※仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



※ご購入の前にプロフィールの確認をお願いいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: シチズン

カテゴリ ファッション

メンズ

時計 タグ 【稼動品】シチズン

ハイラインデイト

パラショック

自動巻き

腕時計

d448