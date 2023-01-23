『【専用 日本代理店正規品】フランス製 シャスール コケル 16 ローズウッド色【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 16時 16分に出品され03月14日 16時 16分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在755件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ローズウッドと名付けられたニュアンスのある深いピンクが素敵なシャスールのココット。羽釜のように深さのある16センチの丸ココットは炊飯はもちろんこまごまと使いまわしがいいと思います。1.7Lの容量はストウブの18センチのココットと同じくらい、画像10でルクルーゼのモーブピンク色と並べているので色味のご参考に（ルクルーゼのココットは出品物には含まれません）。エッセンコーポレーション正規品。 商品の情報 カテゴリー: キッチン・日用品・その他>>>キッチン・食器>>>調理器具 商品の状態: 新品、未使用