『【未使用タグ付】ワコマリア × ティムリーハイ アロハシャツ トラ 総柄 半袖【2024年最新】 』はヤフオクでから04月22日 16時 11分に出品され04月22日 16時 11分に終了予定です。即決価格は21,551円に設定されています。現在744件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#古着Pellicule







❏商品名／ブランド



未使用品 ワコマリア WACKO MARIA

22SS TIM LEHI ティムリーハイ タグ付き

HAWAIIAN SHIRT アロハシャツ 半袖 トラ柄 TIMLEHI-WM-HI127

オープンカラー

XLサイズ オレンジ 橙







❏サイズ



XL サイズ 表記



必ず下記採寸値をご参照下さい。







着丈76／肩幅 52／身幅63／袖丈27





多少の誤差はご容赦下さい。





❏カラー



オレンジ ブラック トラ 虎 総柄







❏コンディション



未使用、タグ付き。

保管に伴う極僅かな劣化はあるかと思いますが、新品に限りなく近い極美品です。

発送の際の畳ジワはご了承下さい。



❐素材



本体 レーヨン 100％





❐購入元



AACD加盟のブランドリユース店・ストア商品





【959】





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❏取扱いアイテム



・ パーカー 、スウェット 、 トレーナー

・ Tシャツ 、ロンT 、長袖Tシャツ 、 シャツ

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#古着Pellicule 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ワコマリア

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【未使用タグ付】ワコマリア

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ティムリーハイ アロハシャツ トラ 総柄 半袖