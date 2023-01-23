『70s ヴィンテージ ドラゴン刺繍 スカジャン 日本製【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 12時 17分に出品され03月18日 12時 17分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在347件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 1970年代のヴィンテージスカジャンです



【デザイン】

このスカジャンは、前面に鮮やかなドラゴンの刺繍が施されており、背面には「Japan」の文字と共に美しいドラゴンのデザインです。日本文化を象徴するデザインが特徴です。



【素材と仕立て】

高品質な素材で作られており、YKK製のジッパーが使用されています。耐久性があり、長く愛用できるアイテムです。



【スタイル】

カジュアルなスタイルにぴったりで、特に春や秋、冬の季節に最適です。どんなコーディネートにも合わせやすいデザインです。



size:身幅55cm

- 色: ネイビーと白

- 刺繍デザイン: ドラゴンの刺繍

- 刺繍デザイン: JAPANとドラゴンの刺繍

- ジッパー: YKK製ジッパー

- 裏地の色: 赤



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 70s

ヴィンテージ ドラゴン刺繍

スカジャン

日本製