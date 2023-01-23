『ブルネロクチネリ brunellocucinelli ベスト ヘチマ襟 M【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 17時 39分に出品され03月26日 17時 39分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在577件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブルネロクチネリのベストです。

とても質の良い綿を使用しており、肌触り良いです。

お色は、ブルーグレーです。

肩から脇に、グレーの縁取りが、ありオシャレです。

ヘチマ襟がとても上品です。

普段使いから、少しフォーマルな場面にも、

季節を問わず、お召頂けます。



イタリア製

綿100％



表記サイズ46（Mサイズ相当）



肩幅41

身幅49

着丈60センチ

（平置きサイズ）





カラー...ブルー、グレー



柄・デザイン...無地



季節感...春, 夏, 秋, 冬



即購入歓迎。

小物は商品に含まれません。

購入時期、使用回数などの御質問にはお答え致しかねます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ブルネロクチネリ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ブルネロクチネリ

brunellocucinelli

ベスト

ヘチマ襟



M