『美品 スタンダードサプライ リュック DAILY DAYPACK【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月09日 03時 22分に出品され03月09日 03時 22分に終了予定です。即決価格は7,956円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 STANDARD SUPPLY

DAILY DAYPACK

デイリーデイパック



カラー ブラック



素材

本体生地：綿 60% ・ナイロン 40％

裏加工：アクリルコーティング

部分使い：牛革



原産国

日本製



短時間使用の目立つ難のない美品になります。

こちらは折りたたんでの発送にさせて頂きます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: スタンダードサプライ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品 スタンダードサプライ



リュック DAILY

DAYPACK