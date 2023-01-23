『美品 GIVENCHY ジバンシィ ノーカラーコート オーバーサイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 07時 55分に出品され03月05日 07時 55分に終了予定です。即決価格は9,594円に設定されています。現在252件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ꕥ商品



・ブランド



GIVENCHY

ジバンシィ ジバンシー



・アイテム



ノーカラージャケット

ノーカラーコート トップス

羽織 ライトアウター 薄手

vintage ヴィンテージ

レディース

確実正規品です











ꕥサイズ



サイズ13（Lサイズ相当。商品実寸をご参考ください♪）



着丈 ：約78cm

肩幅 ：約52cm

身幅 ：約57cm

袖丈 ：約46cm



平置きにて採寸しています

素人寸法のため多少の誤差はご了承ください











ꕥ素材



毛100％











ꕥ状態



中古 目立った汚れなどはなく、ヴィンテージ品としては綺麗な状態の中古品です(*^^*)今後もまだまだご使用いただけます♪











ꕥカラー



土色系

ローアンバー



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商品をご覧いただきありがとうございます(*ω*)



他にもレディースアパレル商品

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実施しておりますので

お悩みの際はお気軽にコメントください♪





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ꕥ発送

入金後、1〜2日で発送させていただきます。



ꕥまだまだたくさんきていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管・素人検品のため見落としがある可能性もございます。



ꕥ不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。



管理番号 D662663 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ジバンシー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 美品 GIVENCHY

ジバンシィ ノーカラーコート オーバーサイズ