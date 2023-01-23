『ラルフローレン ショルダー バッグ サコッシュ 革 スウェード FK155【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月20日 12時 25分に出品され03月20日 12時 25分に終了予定です。即決価格は9,229円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

縦：約24cm

横：約34cm

厚さ：約10cm



ハンドル：約40cm

ショルダー：約91cm〜約105cm

ポケット：4ヶ所



色：バーガンディ

素材：レザー、スウェード

付属品：保存袋



【状態ランク】

状態ランク：AB



S：新品・未使用or未使用に近い

A：目立った傷や汚れなし

AB：目立った傷や汚れなしorやや傷や汚れあり

BA：やや傷や汚れあり

B：やや傷や汚れあり

BC：やや傷や汚れありor傷や汚れあり

C：傷や汚れあり

D：全体的に状態が悪い



【商品詳細】

全体的に使用感があります。

ファスナーの開閉はスムーズです。

ホックの留まりに問題はありません。

素材のベタつきはありません。

金属部分にメッキ剥がれがあります。

全体的に型崩れがあります。

上記以外に目立った傷、汚れがなく比較的状態の良い商品です。



※鑑定済みの企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、こちらでは真贋に問題がないと認識しております。

万が一偽物があった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心ください。



※使用感、劣化の状態の判断には個人差がありますので、あくまでも中古品とのご認識の上、細かな状態をお気にされる方はご購入をお控えください。



※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございます。



※発送はメルカリ便のみの対応となります。

他の発送方法についてはお受けしかねますので、ご了承ください。



FK155-67 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ラルフローレン

ショルダー

バッグ

サコッシュ

革

スウェード

FK155