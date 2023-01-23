『STONE ISLAND 07s ジップニット 00s ドライバーズニット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月29日 03時 24分に出品され04月29日 03時 24分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在355件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ストーンアイランドの2007ssジップニットです。



ジップアップのニットになります。ハイネックでも、襟を折っても◎

ボディと袖の生地が切り替えになっていたり、程よいハイネックのため首元にボリュームが出たりと、大人の雰囲気が感じられるアイテムになります。



薄手で伸縮性があり、ドレープ感のある生地です。



XXLサイズのため、かなりオーバーサイズで着て頂けます。



カラー:ブラウン

サイズ:XXL

着丈:75cm

身幅:60cm

肩幅:66cm

袖丈:76cm



ネック···ハイネック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ストーンアイランド

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ STONE

ISLAND

07s

ジップニット

00s

ドライバーズニット