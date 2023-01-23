『NIKE air Jordan1 mid グリーン 29cm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 04時 53分に出品され03月23日 04時 53分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|29cm
|ブランド:
|ナイキ
美品SalvatoreFerragamoヴァラアンラインドグレインローファー黒6
¥ 10686
Soulesures ブーツ
¥ 9360
FILA MB CAMO フィラ マッシュバーン カモ
¥ 10920
未使用品✨カメルレンゴ CAMERLENGO レザー サイドゴアブーツ 黒 希少
¥ 12500
Paraboot MICHAEL/MARCHE NOIRE R41 ポニー
¥ 13000
90s USA製 コンバース オールスター デニスロッドマン 26.5センチ
¥ 22000
ダナーライト ブラウンブラック US 7 25cm
¥ 15000
OAKLEY × BRAIN-DEAD / Factory Team Flesh
¥ 12636
Dover street market New balance 991 DSM
¥ 48500
BALENCIAGA runner サイズ41 ブラック/ホワイト
¥ 33750
US7E レッドウィング 875 金刺繍 半円犬タグ アメリカ製 93年製
¥ 25450
NIKE AIR MAX 97 BLACK/WHITE メンズサイズ27.5
¥ 9867
DANNER × SOPHNET. マウンテンライト シューズ
¥ 12610
adidas GOLDIE SPZL ホワイト/ゴールド スニーカー
¥ 14250
美品 NIKE LEBRON X JE ICON QS 26cm レブロン
¥ 9750
エアマックス1 JACQUEMUS WMNS 27cm
¥ 9360
Stussy Nike Air Force 1 Low Black
¥ 10900
アディダス サンバOG カレッジグリーン 26.5
¥ 7800
落札価格9906円
861 入札履歴
終了
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