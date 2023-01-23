『NIKE air Jordan1 mid グリーン 29cm【2024年最新】 』はヤフオクでから03月23日 04時 53分に出品され03月23日 04時 53分に終了予定です。即決価格は9,906円に設定されています。現在861件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ナイキ エアージョーダン1ミッド グリーン

購入後履くことなく鑑賞用としてましたが在庫管理の為販売致します。早く売り切りたいので値下げ交渉可能です。【デザイン】

このスニーカーは、緑と白の鮮やかな配色が特徴で、スタイリッシュなハイカットデザインです。どんなカジュアルなスタイルにもマッチします。



【快適性】

クッション性のあるソールとしっかりとしたフィット感で、長時間の着用でも快適です。日常使いはもちろん、スポーツシーンでも活躍します。



【耐久性】

高品質な素材を使用しており、耐久性に優れています。アクティブなライフスタイルを送る方に最適です。



- 色: 緑/白

- ブランド: Nike

- 型番: DD0426-301

- スタイル: ハイカットスニーカー

- ソールのデザイン: ラバーソール



ご覧いただきありがとうございます。



メインカラー...グリーン



メインカラー...グリーン, ホワイト



モデル名...AIR JORDAN



エアジョーダン/種類...1



エアジョーダン1/シルエット...Mid 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 29cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ NIKE air

Jordan1

mid

グリーン 29cm