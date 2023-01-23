『kaene フロッキードットワンピース シアースリーブカシュクールワンピース 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 15時 28分に出品され03月11日 15時 28分に終了予定です。即決価格は12,285円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 閲覧ありがとうございます(^^)





FENNEL

【kaene】フロッキードットワンピース

サイズ：9号（38）

カラー：ブラック DOT

定価：¥ 26,400

新品タグ付き



スコットクラブ（SCOTCLUB）などの人気ブランドで知られるYAMADAYA STOREでお取り扱いされていた、カエンのフロッキードットカシュクールワンピースです。



入学式や卒業式、結婚式や二次会・食事会などのフォーマルシーンのオケージョンドレスとしてもおすすめのロングワンピースです。

キレイなシルエットで品がありながらも気取りすぎず、洒落感のある一枚です。

袖口はドロストデザインになっているので好きな加減で調節でき、ふわっとした形になります。透け感があり、結んだリボンがアクセントになり可愛いです。







以下、説明文引用です）



フロッキー加工のドットがプリントされたワンピース。

動くたびに揺れるスカート部分の裾と、抜け感のあるVネックが女性らしい印象を与えてくれます。

ウエスト位置に入ったタックがシルエットを整えてくれ、スタイルアップ効果があるのも嬉しいポイント◎

ブラックながら程よい透け感と表情のある楊柳シフォンが軽やかな仕上がりです。

オンオフ問わず、結婚式・二次会やパーティー、食事会などのお呼ばれシーンにもおすすめです。





素材

本体 基布ポリエステル：100％

フロッキー部分ナイロン：100%

土台布ポリエステル：100％



サイズ：９号

着丈124

肩幅36

袖丈42

身幅43

ウエスト75









※一度人手にわたっているもの、個人での自宅保管のため

ご理解いただける方のみ よろしくお願い致しますm(_ _)m







#kaene #カエン

#きれいめワンピース

#シアースリーブ

#セレモニー

#セレモニーワンピース

#ハレの日

#フォーマルワンピース

#ドロストスリーブ

#アーバンリサーチ

#フォルムフォルマ

#ヤマダヤ

#スコットクラブ

#ドットカシュクールワンピース









カラー···ブラック



柄···ドット



季節···オールシーズン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: スコットクラブ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ kaene フロッキードットワンピース シアースリーブカシュクールワンピース 黒