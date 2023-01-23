『CITIZEN シチズン エコドライブ ECO DRIVE メンズ【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月29日 11時 16分に出品され03月29日 11時 16分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コジマ電気で22000円ほどで購入して3ヶ月ほど使用しました。

ビジネスシーンに合う時計だとおもいます。

33ミリか34ミリほどのサイズなのでユニセックスにお使いいただけます。

稼働も良好で電池交換も必要ありません。

ベルトにやや使用感がありますが美品だとおもいます。



文字盤カラー···ホワイト

ベルトカラー···ブラック



動作···良好 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シチズン

カテゴリ ファッション

メンズ

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エコドライブ

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