『VERMEIL par iena OLMETEX モノグラム トレンチコート【2024年最新】 』はヤフオクでから04月05日 08時 55分に出品され04月05日 08時 55分に終了予定です。即決価格は21,912円に設定されています。現在315件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 VERMEIL par iena

OLMETEX モノグラム トレンチコート



132000円



フリーサイズ、ベージュ



身幅約56、着丈約119



裏地がヴェルメイユのモノグラム柄で可愛いです。

上質で着心地もシルエットも◎とにかく素敵です。

カッコよく着こなしていただける方に是非‼︎



1回着用、

使用感少なく状態は良いと思いますが細かい事を気にされる方はご遠慮ください。



保管時、発送時の畳みジワはご了承ください。





★他にもベイクルーズのお洋服たくさん出品中★





【2022AW】

VERMEIL par iena



VERMEILの名品、ロングトレンチが登場！



■デザインVERMEIL当初からご好評いただいているフレアシルエットのマキシ丈のトレンチコートを、今年の気分に合わせて、着丈を短くアップデート。

大きすぎず、コンパクトすぎず大人の女性が永く着ていただけるように作りました。

すっきりとしたシルエットでトレンドに左右されずにお召しいただけます。



■素材イタリア北部のコモ地区に位置するOLMETEX社は各国のメゾンも御用達のアウター素材の名門です。同社を代表するギャバジン素材は60/2コットンをタテヨコ高密度に織り上げ、ハリコシと共に、自然な光沢と撥水性が備わっております。

ヴィンテージな雰囲気と経年変化までお楽しみいただける品質となります。

また裏地は、オリジナルのVモノグラムプリントを使用しています。



■コーディネートクラシカルにタイトスカートから、ワイドデニムまで幅広く合わせていただけます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヴェルメイユパーイエナ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ VERMEIL

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iena

OLMETEX

モノグラム

トレンチコート