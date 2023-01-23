『フィラ × アドラー ディスラプターSD / FILA × ADRER【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 23時 01分に出品され03月14日 23時 01分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 フィラ × アドラー ディスラプターSD / FILA × ADRER





即完売したサンダルです。

自分で履く為に購入しましたがサイズを間違えて買ってしまったので出品します。



もちろん新品未使用ですが一度人の手に渡った物という事が理解できる方でよろしくお願い致します。







サイズ27.0cm



以下、商品説明です。



【FILA × ADRER コラボサンダルが登場】



インフルエンサー、モデルとしても活躍する「KEI」がデザイン、ディレクションを手掛ける「ADRER」とのコラボレーションサンダルをリリース。

「着る人の人生を導く服作り、ありのままの自分を好きになる」をコンセプトにZ世代に大人気のD2Cファッションブランド。「ADRER」。

ディレクター自らが細部まで妥協することなく一つ一つのパーツや素材まで拘った唯一無二なデザインはシンプルながらも存在感のある1足に仕上がっている。

FILA×ADRERのNEWリリースはFILAの定番サンダルモデル「DISRUPTOR SD Puffy 」をクールにアップデート。ヌバック調のマットなアッパーとボリューム感たっぷりのスニーカーハイソールが融合した最高のサンダルが完成！



【デザインポイント】

・アッパーにはヌバック調の素材をセレクト。

マットな質感に仕上げたことで上品かつ高級感をカジュアルアイテムにプラス。



・3本の太めのアジャストベルト、FILA Disruptorの厚底スニーカーソールが、サンダルながら長時間歩行も快適にこなせるホールド感とクッション性を実現。

履きやすさに加え、重厚感あるバランスがスタイルアップに。



・ベルトにはADRERロゴをデボス加工でさりげなく型押し。

コーディネートになじむロゴが、コラボレーションでしか表現できない特別なアイテムに。



・ストラップのメタルパーツはすべて艶消しマットなシルバーで統一。

ヒールストラップにはアパレルラインとリンクした、完全別注ADRERブランドロゴカシメを配し、ビンテージライクなグレード感を表現。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 27cm ブランド: アドラー

カテゴリ ファッション

メンズ

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