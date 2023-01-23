『新品 ポーター ヒート タイプC ショルダーバッグ 680-17985【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 04時 19分に出品され03月21日 04時 19分に終了予定です。即決価格は17,000円に設定されています。現在94件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 サックスバーにて今年の8月に

残り1点を取り寄せてもらい買いましたが

私には小さいので使用しておりません。

かなりレアです。

宜しくお願い申し上げます。





PORTER HEAT TYPE-C WAIST BAG 完売品

ポーター ヒート ウエストバッグ 85周年



2001A/Wの発表以来、20年以上PORTERの定番シリーズとして愛され続けている「HEAT」シリーズをアップデートし、随所にミリタリーの要素を加えた「PORTER HEAT TYPE-C（ヒート タイプシー）」シリーズです。

メイン素材は、耐熱・耐摩擦・引裂強度に優れた66ナイロン糸で織り上げた日本製のバリスターナイロンを採用しています。耐水性の高いターポリン生地を使用し、バリスターナイロン生地との質感の対比も楽しめます。内装には綿ボンディング加工を施したレスキューオレンジカラーのナイロンタフタ生地を採用しました。



【定価】37,400円

【カラー】ネイビー(NAVY)

【サイズ】W:340mm/H:150mm/D:120mm

【型番】680-17985

【重量】660g

【素材】表：バリスターナイロンオックス

（裏面：ウレタンコーティング）

裏：ナイロンタフタ

（綿ボンディング加工）

付属：牛ステア（コンビネーション鞣し）

ターポリン

【付属品】マグライト、保存袋



#PORTER

#吉田カバン

#HEAT

#85周年モデル

#ウエストバッグ

#ネイビー



カラー···ブルー



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ポーター／ヨシダカバン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品 ポーター ヒート タイプC ショルダーバッグ 680-17985