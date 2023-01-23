『★80s USA製 Hanes スウェット パーカー フェード 茄子紺 襤褸【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 01時 33分に出品され03月29日 01時 33分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 《ブランド》



・Hanes



《商品説明》

・80年代USA製Hanes

胸元にはサンフランシスコ警察のロゴがプリントされております

80年代ならではのラグランスリーブ

全体的にフェードした雰囲気抜群の1着

首元はダメージにより後付けフードのようになっておりこれはこれでありかと◎



《色》

・茄子紺 ネイビー



《コンディション》



・《C》



コンデション

S : 新品もしくはデッドストック。

A : 使用感が無く、目立つシミや汚れ、ダメージのない状態

B : 多少の薄汚れ、小さなダメージがあるものの着用に支障はない状態。

C : 着用に支障は無いが、シミや汚れ、ダメージがある状態。

D : 着用はできるが目立つシミや汚れ、ダメージがある状態。

※全て当店の基準によります。







《サイズ》

◼︎表記

・M



◼︎実寸（平置きにて/単位 cm）

ラグランスリーブ

・脇下から袖先52

・身幅53

・着丈57



★出品一覧 #古着屋DIA



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★コンビニ払いの方はいつまでに入金すると一言宜しくお願い致します. 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ヘインズ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ ★80s

USA製

Hanes

スウェット

パーカー

フェード

茄子紺

襤褸