『BiSH 卒業アルバム ソロデラックス版【チッチ】【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月15日 21時 33分に出品され05月15日 21時 33分に終了予定です。即決価格は8,034円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BiSH 卒業アルバム ソロデラックス版

セントチヒロ・チッチさん



飾る場所がなく、出品することにしました。。

目立った汚れなどはありませんが、指紋の跡などがついております。。

神経質な方はご遠慮ください。



内容は



・BiSHなりの卒業アルバム

・BiSHなりの卒業文集



のみとなります。



※感謝状とチェキは付いておりません。

ご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>タレントグッズ>>>アイドル 商品の状態: 目立った傷や汚れなし