『ユナイテッドアローズ ジャケット黒【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 18時 10分に出品され04月17日 18時 10分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ユナイテッドアローズの黒ジャケットです。

購入後着る機会がなかった為、出品します。

サイズが34と小さめです。折りたたんで発送しますので、畳じわがつくことをご了承いただける方に購入お願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XS(SS)

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ユナイテッドアローズ ジャケット黒