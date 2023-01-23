『『匿名配送』Salvatore Ferragamo フェラガモ ショルダーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 06時 15分に出品され03月26日 06時 15分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在832件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Salvatore Ferragamo

サルヴァトーレ フェラガモ

チェーン パーティーバッグ

ポシェット ウエストポーチ

チェーン取り外しできます。

購入場所

デパート内 フェラガモ店舗

保管状況

1度使用後、自宅クローゼット保管

サイズ 縦11x横14.5x巾5.5cm

ショルダー長さ 110cm

内ポケットx1

素材···本革

カラー···ブラック

パーティーバッグ種類···ショルダーバッグ

すり替え防止のため返品はお受けできません。

真贋心配な方はあんしん鑑定をご利用下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: サルヴァトーレフェラガモ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 『匿名配送』Salvatore

Ferragamo

フェラガモ ショルダーバッグ